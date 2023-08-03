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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Halkın taleplerinin gerçekleşmesi ortak çabayı gerektirir

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus halkının yaşam, adalet ve özgürlük alanlarındaki taleplerinin gerçekleştirilmesi için ortak çabanın zorunlu olduğunu söyledi.

Fayez Abdulsalam, Hamdi Yıldız  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Halkın taleplerinin gerçekleşmesi ortak çabayı gerektirir

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Said, Parlamentonun birinci dönem çalışmalarının son bulması sebebiyle Kartaca Sarayı'nda Parlamento Başkanı İbrahim Buderbale ile bir araya geldi.

Görüşmede, "Tunus halkının yaşam, adalet, özgürlük alanlarında taleplerinin gerçekleşmesi ve ülkenin karşı karşıya olduğu birçok zorlayıcı şartın ortadan kaldırılması ortak çabayı gerektirir." diyen Said, zorlayıcı şartların bir kısmının sistematik suç olduğunu vurguladı.

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