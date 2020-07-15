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Dünya

Tunus basını: Cumhurbaşkanı Said Başbakan Fahfah'tan istifasını istedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan İlyas el-Fahfah'tan istifasını istediği belirtildi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Ali Semerci   | 15.07.2020
Tunus basını: Cumhurbaşkanı Said Başbakan Fahfah'tan istifasını istedi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunisia

Tunus basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan İlyas el-Fahfah, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği ifade edildi.

Basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Said, görüşmede Başbakan Fahfah'ın istifasını sunmasını istedi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

105 milletvekili hükümetten güvenoyunun çekilmesini istedi

Öte yandan, farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de hükümetten güvenoyunun çekilmesini talep etti.

Tunus'un Kalbi Partisi milletvekili Usame el-Halifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun çekilmesiyle ilgili dilekçenin Meclisin zabıt ofisine sunulduğunu söyledi.

Halifi, dilekçeye Nahda Hareketi Partisi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Müstakbel Bloku ve bağımsızlardan oluşan 105 milletvekilinin imza verdiğini belirtti.

İlyas el-Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine başkanlık ediyor.

Tunus Anayasası'na göre, hükümetten güvenoyunun çekilebilmesi için 217 sandalyeli Meclisten 109 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Süreçte yaşananlar

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulunun 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelere yer verilmişti.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

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