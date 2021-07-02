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Dünya

Tunus açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 göçmenin ise cesedine ulaşıldı

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de mahsur kalan 46 düzensiz göçmen Tunus sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 8 göçmen ise hayatını kaybetti.

Ali Semerci   | 02.07.2021
Tunus açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 göçmenin ise cesedine ulaşıldı

Tunus

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi Sözcüsü Tuğgeneral Husam el-Cibabili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Safaks vilayetine bağlı El-Avabid açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştığını söyledi.

Cibabili, sahil güvenlik güçlerinin ayrıca Safaks vilayetine bağlı Sidi Mansur açıklarında tekneleri bozulan 46 düzensiz göçmeni kurtardığını belirtti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

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