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Dünya

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Tuna Nehri'nde içinde 34 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı.

Mehmet Yılmaz   | 30.05.2019
Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı

Budapeşte

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Tuna Nehri'nde içinde 34 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı.

Macar basınında yer alan haberlere göre, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.

Macar Haber Ajansında (MTI) yer alan habere göre, nehre düşen yolcuların bir kısmının kurtarıldığı, diğerlerini arama çalışmalarının ise polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

Haberde ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi verilmezken, resmi makamlardan da konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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