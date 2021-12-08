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Dünya

TUI, rezervasyonların salgın öncesi seviyelere yükselmesini bekliyor

Avrupa’nın önde gelen turizm şirketi TUI, 2022 yaz programlarındaki rezervasyonların Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönmesini beklediğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 08.12.2021
TUI, rezervasyonların salgın öncesi seviyelere yükselmesini bekliyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı

Berlin

TUI Group, 30 Eylül 2021'de sona eren 2021 mali yıla ilişkin finansal verileri açıkladı.

Buna göre, bir önceki mali yılda 3,5 milyar avro zarar eden TUI, bu zararını küresel turizmin yaz aylarında salgın şokunu atlatmasıyla yaklaşık 2,5 milyar avroya indirdi.

Şirketin gelirleri de bir önceki yıla göre yüzde 40 azalarak 4,7 milyar avroya geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUI Group Üst Yöneticisi (CEO) Fritz Joussen, 2022 yaz sezonu için gerçek bir tahminde bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirterek, “Ancak turizmin önümüzdeki yaz 2019 seviyelerine ulaşabileceği konusunda iyimseriz.” ifadesini kullandı.

Oteller, hava ulaşımı ve yolcu gemileri ile turizm hizmeti veren şirket, 8 Aralık itibarıyla bu kış ve 2022 yazı için 4,1 milyon rezervasyon aldığını bildirdi.

TUI, yeni seyahat kısıtlamaları, bazı ülkelerde Kovid-19 virüsüne karşı yetersiz aşılanma ve yeni varyant Omicron gibi virüs varyantları nedeniyle rezervasyonların olumsuz etkileneceği konusunda da uyardı.


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