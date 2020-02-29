Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Yunanistan sırında düzensiz göçmen hareketliliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor Edirne Valiliği, engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye verdi
logo
Dünya

TSK'nın Esed rejimine verdiği karşılıkta generallerin de öldüğü iddia edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurları arasında 2 generalin de olduğu öne sürüldü.

Ekip   | 29.02.2020
TSK'nın Esed rejimine verdiği karşılıkta generallerin de öldüğü iddia edildi

Ankara

Esed rejimi yanlısı bazı sosyal medya hesaplarında, Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki Suriye Cumhuriyet Muhafızları 124'üncü sancağının komutanı Tümgeneral Burhan Rehmun ile Tuğgeneral İsmail Ali, Albay Mazen Fervati ve Yarbay Muhammed Hammud'un TSK'nın İdlib'deki topçu atışları sonucu öldüğü iddia edildi.

Rejimin resmi medya organlarında ise ordu rejim güçlerinin kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim, onların askerleri öldürüldü." demişti.

Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün rejim unsurlarının saldırısı sonucu 34 Türk askeri şehit düşmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

TSK'nın Esed rejimine verdiği karşılıkta generallerin de öldüğü iddia edildi

TSK'nın Esed rejimine verdiği karşılıkta generallerin de öldüğü iddia edildi

Arap Birliği Genel Sekteri Gayt'tan Suriye’nin kuzeybatısı için ateşkes çağrısı

AK Parti'den Mecliste 'kapalı oturum' teklifi

İletişim Başkanı Altun: Bizden Suriyelileri terk etmemizi bekleyenler kendilerinden utanmalıdır

İletişim Başkanı Altun: Bizden Suriyelileri terk etmemizi bekleyenler kendilerinden utanmalıdır
İsrail Savunma Bakanı: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak

İsrail Savunma Bakanı: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak
NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı

NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı