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Dünya

Trump'tan, "Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi" yorumu

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi." diyerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasında sorumlu olduğunu ima etti.

Irmak Akcan  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Trump'tan, "Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi" yorumu

Ankara

New York Times'ın haberine göre, Patrick Bet-David'in podcast programında konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı'nı gördüğü "en iyi pazarlamacılardan biri" olarak tanımladı.

Zelenskiy, ABD'ye her geldiğinde ülkesinin Ukrayna'ya "100 milyar dolar" verdiğini ifade eden Trump, "Ona yardım etmek istemediğimden değil oradaki insanlar için kötü hissediyorum ama Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi." diyerek Ukrayna Devlet Başkanı'nı suçladı.

Bu savaşın Ukrayna tarafından kazanılamayacağını savunan Trump, "daha akıllı bir başkan" ile bu savaşta anlaşmaya varmanın kolay olabileceğini belirtti.

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