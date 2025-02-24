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Dünya

Trump'tan "Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşması yakında imzalanacak" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın bitmesine yönelik "ciddi görüşmeler" yaptığını ve Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşmasını yakında imzalayacaklarını belirtti.

Hakan Çopur  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Trump'tan "Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşması yakında imzalanacak" mesajı

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla G7 Zirvesi'nde Ukrayna gündemini değerlendirdiklerini ve tüm liderlerin savaşın sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

"ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını umduğum hayati önemdeki 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması'nın önemini vurguladım." ifadesini kullanan Trump, bu anlaşmanın ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna'nın da ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona ermesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük Ekonomik Kalkınma süreci konusunda ciddi görüşmeler yapıyorum. Görüşmeler çok iyi ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

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