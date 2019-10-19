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Dünya

Trump'tan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Rice'a 'felaket' nitelemesi

ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Susan Rice'ı "felaket" olarak niteledi.

Zuhal Demirci   | 19.10.2019
Trump'tan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Rice'a 'felaket' nitelemesi

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanına yönelik eleştirilerde bulunarak, Susan Rice'ı "Obama'nın felaketi" olarak tanımladı. 

Başkan Trump, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Başkan Obama'nın felaketi olan Susan Rice şimdi bize Suriye'de ne yapılacağı hakkında fikrini söylüyor. 'Kumda kırmızı çizgiyi' hatırlıyor musunuz? Bu Obama idi. Milyonlarca insan öldü. Hayır, sağ ol Susan, sen bir felakettin."

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