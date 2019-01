Trump'tan işten çıkarılan gazetecilere 'yalan haber' suçlaması

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Amerikan medya kuruluşlarının çok sayıda gazetecinin işine son vermesiyle ilgili, "Yalan haber ve kötü gazetecilik büyük sıkıntılara yol açtı. Ne yazık ki birçoğu daha bu kaderi paylaşacak. İnsanlar gerçeği istiyor." ifadesini kullandı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, New York Post gazetesinde yayımlanan "BuzzFeed ve Huffpost'ta işten çıkarmalar hız kazandı" başlıklı habere atıfta bulunarak "Yalan haber ve kötü gazetecilik büyük sıkıntılara yol açtı. Ne yazık ki birçoğu daha bu kaderi paylaşacak. İnsanlar gerçeği istiyor." değerlendirmesini yaptı.

“Ax falls quickly at BuzzFeed and Huffpost!” Headline, New York Post. Fake News and bad journalism have caused a big downturn. Sadly, many others will follow. The people want the Truth!