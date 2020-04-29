Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,305.60
Altın
1,702.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Trump'tan et işleme tesislerine Kovid-19 salgınına rağmen 'açık kalın' talimatı

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurmayı planlayan et işleme tesislerine "açık kalma" talimatı verdi.

Dildar Baykan   | 29.04.2020
Trump'tan et işleme tesislerine Kovid-19 salgınına rağmen 'açık kalın' talimatı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurmayı planlayan et işleme tesislerine "açık kalma" talimatı verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde ülkedeki et işleme tesislerinin faaliyetlerine devam etmesi talimatı verdi.

Söz konusu talimat kapsamında et işleme tesisleri "kritik altyapı" olarak kabul edilecek.

Ayrıca Amerikan basınında Trump yönetiminin bu tesislerdeki hangi çalışanların evde kalması gerektiği konusunda Çalışma Bakanlığı ile temas içinde olduğu bilgisi yer aldı.

ABD'de birçok et işleme tesisindeki kişilerde koronavirüse rastlanmasının ardından ülkenin en büyük tedarikçilerinden Tyson'ın da aralarında bulunduğu birçok şirket, tesisini kapatma ya da kapasitesini azaltma kararı almıştı.

ABD'de söz konusu azalmaların ardından ülkenin et işleme kapasitesinin yüzde 80 oranında azalması bekleniyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü
Trump'tan et işleme tesislerine Kovid-19 salgınına rağmen 'açık kalın' talimatı
Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor
Çad'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşandı
Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi

Benzer haberler

Trump'tan et işleme tesislerine Kovid-19 salgınına rağmen 'açık kalın' talimatı

Trump'tan et işleme tesislerine Kovid-19 salgınına rağmen 'açık kalın' talimatı

Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 474 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Trump: İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız

Trump: İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz