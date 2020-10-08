Euro
9.34
Dolar
7.94
BIST 100
1,150.49
Altın
1,891.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası ekibi, Trump ile Biden arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan canlı yayın tartışmasının sanal ortama taşınmasının ardından, tartışma tarihlerinin birer hafta ertelenmesi ve yüz yüze yapılması talebinde bulundu.

Dildar Baykan   | 08.10.2020
Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, "Sırf Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) Biden'ı korumak istiyor diye Amerikan halkının iki başkan adayını iki kez daha yüz yüze tartışırken görme hakkı ellerinden alınamaz." ifadesini kullandı. 

Dün gece başkan yardımcısı adayları Kamala Harris (Biden) ile Mike Pence (Trump) arasındaki canlı yayın tartışmasının ardından, CPD'nin Biden ile Trump arasında bundan sonra yapılacak tartışmaların sanal ortamda olacağını açıklamasını "dikkati başka yere çekme çabası" olarak nitelendiren Stepien, Pence'in Harris'e karşı "zafer" kazandığını iddia etti.

"CPD ve basın, Biden'ı sonsuza kadar saklayamaz"

Stepien, "Trump'ın da dediği gibi, sanal ortamdan yapılacak tartışma başarısız bir girişim ve bu, Biden'a büyük bir hediye olacaktır. Biden, bodrum katındaki sığınağından telepromptera bağlı kalacaktır. Seçmenlerin, Biden'ın 47 yıllık başarısız liderliğini doğrudan sorgulama hakkı vardır." görüşünü paylaştı.

15 Ekim için planlanan canlı yayın tartışmasının 22 Ekim'e, 22 Ekim'deki tartışmanın da 29 Ekim'e ertelenmesi konusunda kendilerinin hemfikir olduğunu belirten Stepien, "CPD ve basın, Biden'ı sonsuza kadar saklayamaz. Amerikan halkının 22 ve 29 Ekim tarihlerinde başkan adaylarını doğrudan duyma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

İkinci tartışmanın sanal katılımla yapılacağı duyurulmuştu

CPD, Trump ile Biden arasındaki ikinci tartışmanın, katılacak herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla sanal ortamda yapılacağını duyurmuş, adayların Miami'deki tartışmaya farklı mekanlardan katılımını uygun görmüştü.

Trump ise bu duyurunun ardından katıldığı Fox News canlı yayınında sanal bir tartışmanın "kendileri açısından kabul edilebilir olmayacağını" belirterek, moderatörleri Demokrat rakibi Biden'ı korumaya çalışmakla suçlamıştı.

Trump, daha önce Twitter'da "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." paylaşımını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

Benzer haberler

Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi

Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi

ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence Kovid-19 tamamen gitti

Meclis dünyadaki seçim sistemlerini araştırdı

Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı

Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı
Facebook ABD'de seçim günü sonrasında da siyasi reklamları askıya aldı

Facebook ABD'de seçim günü sonrasında da siyasi reklamları askıya aldı
ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum

ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum