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Dünya

Trump'tan, Biden'ın seçim yarışından çekilmesiyle ilgili açıklama

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, "(ABD Başkanı Joe) Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Trump'tan, Biden'ın seçim yarışından çekilmesiyle ilgili açıklama

New York

Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu.

"Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.



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