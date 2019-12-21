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Dünya

Trump'tan Beşşar Esed rejimine yaptırım öngören tasarıya onay

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içinde yer alan ve Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Esed rejimi ile buna destek veren Rusya ve İran'a muhtemel yaptırımlar öngören "Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası", Başkan Trump tarafından imzalandı.

Hakan Çopur   | 21.12.2019
Trump'tan Beşşar Esed rejimine yaptırım öngören tasarıya onay

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Beşşar Esed rejimi ile buna destek veren yabancı paralı askerlere yaptırım öngören Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı onayladı.

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası, Trump tarafından imzalandı.

Söz konusu yasa, Suriye'de Esed rejiminin son 8 yılda işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulabilmesine olanak sağlayacak.

Suriye'de Esed rejiminin işlediği insanlık suçları ve işkence fotoğraflarını sızdıran "Caesar" kod adlı askeri polisin anısına bu isimle anılan yasa, aynı zamanda Esed rejiminin savaş suçlarına yardım eden yabancı paralı savaşçıları da yaptırım kapsamına alıyor.

Rusya ve İran'a da yaptırım mesajı

Yasa, "sivil katliamlarının gerçekleşmesini sağlayan" Beşşar Esed de dahil olmak üzere Esed yönetimindeki üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra, Rusya ve İran kaynaklı yabancı paralı savaşçıların yaptırıma tabi tutulmasının önünü açıyor.

Aynı kapsamda Suriye Merkez Bankası ile Esed rejiminin diğer finansal kaynaklarının ve bunlarla iş yapan diğer yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınması öngörülüyor.

Esed rejimine destek verdiği belirtilen Rusya ile İran'a da çok sayıda atıfın yapıldığı yasada, bu iki ülkenin Esed rejimine sağladığı desteğin artık yaptırım kapsamına girebileceğine işaret ediliyor.

Pompeo'dan Caesar yasası açıklaması

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün Başkan Trump, attığı imzayla, Beşşar Esed ve rejiminin Suriye'de gerçekleştirdiği katliamlardan sorumlu tutulabilmesi için önemli bir adım attı." ifadesini kullandı.

Pompeo, söz konusu yasa ile sadece Esed rejimine değil, aynı zamanda rejimle iş birliği yapan diğer unsurlara da açık bir mesaj gönderdiklerini vurguladı.


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