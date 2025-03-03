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Dünya

Trump'tan ABD'li çiftçilere "çok sayıda tarım ürünü üretmeye hazırlanın" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ithal edilen ürünlere tarife uygulanacağını belirterek, ABD'li çiftçilere ülkede satılmak üzere çok sayıda tarım ürünü üretmeye hazır olmaları çağrısı yaptı.

Dilara Zengin Okay  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Trump'tan ABD'li çiftçilere "çok sayıda tarım ürünü üretmeye hazırlanın" çağrısı

Washington

Trump, Truth Social hesabından Amerikalı çiftçilere yönelik paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "ABD'nin büyük çiftçilerine: ABD içinde satılacak çok sayıda tarım ürününü üretmeye hazırlanın. 2 Nisan'da dışarıdan gelen ürünlere tarifeler uygulanacak. İyi eğlenceler." ifadelerini kullandı.

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