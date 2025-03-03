Trump'tan ABD'li çiftçilere "çok sayıda tarım ürünü üretmeye hazırlanın" çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ithal edilen ürünlere tarife uygulanacağını belirterek, ABD'li çiftçilere ülkede satılmak üzere çok sayıda tarım ürünü üretmeye hazır olmaları çağrısı yaptı.
Washington
Trump, Truth Social hesabından Amerikalı çiftçilere yönelik paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Trump, "ABD'nin büyük çiftçilerine: ABD içinde satılacak çok sayıda tarım ürününü üretmeye hazırlanın. 2 Nisan'da dışarıdan gelen ürünlere tarifeler uygulanacak. İyi eğlenceler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.