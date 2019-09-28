Euro
6.19
Dolar
5.67
BIST 100
105,152.20
Altın
1,496.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır konuşuyor.
logo
Dünya

'Trump'ın telefon dökümleri gizli bilgisayar sistemine taşındı' iddiası

ABD Başkanı Trump'ın aralarında Putin ve Muhammed bin Selman'ın da olduğu yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerinin gizli tutulan bilgisayar sistemine taşındığı iddia edildi.

Betül Yürük   | 28.09.2019
'Trump'ın telefon dökümleri gizli bilgisayar sistemine taşındı' iddiası

New York

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından, Putin ve bin Selman gibi yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerini son derece gizli tutulan bilgisayar sistemine taşıdı. 

Bu şekilde, Trump'ın görüşmelerine ait notları gören yardımcılarına da sızıntıların önlenmesi için kısıtlama getirilmiş olduğu belirtildi.

Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. Trump ise söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ise azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor

Benzer haberler

'Trump'ın telefon dökümleri gizli bilgisayar sistemine taşındı' iddiası

'Trump'ın telefon dökümleri gizli bilgisayar sistemine taşındı' iddiası

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti

'Trump yönetimi Çinli firmaları ABD piyasasından çıkarmayı düşünüyor' iddiası

ABD'liler azil soruşturmasının Trump'a avantaj sağlayacağını düşünüyor

ABD'liler azil soruşturmasının Trump'a avantaj sağlayacağını düşünüyor
ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza

ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza
'Güvenli bölge konusunda tatmin olmadık'

'Güvenli bölge konusunda tatmin olmadık'