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Dünya

Trump'ın politikalarını protesto eden Demokrat senatörün kürsüdeki konuşması 20 saati geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın işten çıkarmaları da kapsayan bütçe düzenlemelerini protesto eden Demokrat Senatör Cory Booker'ın kürsüde yaptığı konuşması 20 saati geçerek şimdiden en uzun konuşmalar arasına girdi.

Hakan Çopur  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Trump'ın politikalarını protesto eden Demokrat senatörün kürsüdeki konuşması 20 saati geçti

Washington

ABD Senatosu Genel Kurulu, Trump'ın federal bütçe düzenlemelerine yönelik ilginç bir protestoya sahne oluyor.

Demokrat Senatör Booker, ABD yerel saatiyle pazartesi 19.00'da başladığı konuşmasını 21. saatinde hala sürdürüyor.

ABD medyasının da zaman zaman canlı yayımladığı konuşmasında uzun uzun Trump yönetiminin bütçe kesintilerini, federal yönetimdeki işten çıkarmaları, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yönetimindeki bütçe daraltma operasyonlarını eleştiren Booker, bir rekora doğru gidiyor.

Şimdiden Senato'daki en uzun 5 konuşmadan biri olarak kayıtlara geçen Booker'ın konuşmasını ne zaman sona erdireceği merakla takip ediliyor.

Konuşmasının başında "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Birleşik Devletler Senatosu'nun normal işlerini aksatmak niyetiyle ayağa kalkıyorum. Bu gece ayağa kalkıyorum çünkü ülkemizin bir kriz içinde olduğuna inanıyorum." diyen Booker, gece boyunca sürdürdüğü konuşmasına gün boyunca da devam etti.

Booker, Sosyal Güvenlik, Medicaid ve göçmenlik de dahil olmak üzere ülke gündemindeki temel konuların tamamına temas eden açıklamalar yaptı.

Herhangi bir yasa çalışmasını engellemediği veya bir yasağı ihlal etmediği için konuşmasının önünde herhangi bir engel bulunmayan Booker, Senato Genel Kurulu ara vermeyip dağılmasın diye şu ana dek kürsüden hiç ayrılmadı.

ABD Senatosundaki en uzun konuşma, 2003 yılında ölen Senatör Strom Thurmond'un, 1957 yılında Medeni Haklar Yasasına karşı çıkmak için 24 saat 18 dakikalık konuşma olarak kayıtlara geçmişti.

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