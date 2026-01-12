Dolar
43.11
Euro
50.33
Altın
4,608.31
ETH/USDT
3,107.10
BTC/USDT
91,585.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile "İran'daki protestoları görüştüğü" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile "İran'daki protestolarla ilgili" son durumu ele aldıkları bir görüşme yaptıkları iddia edildi.

Hakan Çopur  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile "İran'daki protestoları görüştüğü" iddiası

Washington

Amerikan Axios haber platformunun, 2 ABD'li kaynağa dayandırdığı haberine göre, Erakçı, Başkan Trump'ın İran'la ilgili son açıklamalarının ardından Witkoff ile temasa geçti.

Kaynaklara göre, Erakçı, Witkoff ile görüşmesinde, "ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik" olası süreçleri ele aldı.

İki isim, ilerleyen günlerde bir araya gelerek yüz yüze bir görüşme yapma ihtimalini de değerlendirirken, Witkoff-Erakçı görüşmesinin ABD ile İran arasındaki doğrudan iletişim kanallarının halen açık olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuya ilişkin, Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, İran'da halen devam eden gösterilere atıfla, Tahran yönetiminin göstericilere ateş açması durumunda ABD'nin de sürece "ateş açarak" dahil olabileceği uyarısında bulunmuştu.

⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
TÜRGEV'in sahada yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump yönetimi ilk yılında 100 binden fazla vizeyi iptal etti

Trump yönetimi ilk yılında 100 binden fazla vizeyi iptal etti

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile "İran'daki protestoları görüştüğü" iddiası

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de SDG'nin ortaya koyduğu tutum terörsüz bölge hedefini sabote etmeye dönük bir girişim

AB Komisyonu, İran'a yönelik "daha sert" yeni yaptırımlar önermeye hazır olduklarını belirtti

AB Komisyonu, İran'a yönelik "daha sert" yeni yaptırımlar önermeye hazır olduklarını belirtti
ABD'nin Grönland için hedef gösterdiği Çin'in Ada'ya ilgisi beklenenden düşük

ABD'nin Grönland için hedef gösterdiği Çin'in Ada'ya ilgisi beklenenden düşük
ABD ile Hindistan'ın olası ticaret anlaşması için "aktif şekilde" müzakere ettiği belirtildi

ABD ile Hindistan'ın olası ticaret anlaşması için "aktif şekilde" müzakere ettiği belirtildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet