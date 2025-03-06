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Dünya

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'tan Tel Aviv'e, İsrail ziyaretine dek ateşkesin korunması çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv yönetimine, kendisinin İsrail'e ve bölgeye yapacağı ziyarete kadar ateşkesi koruması çağrısında bulundu.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'tan Tel Aviv'e, İsrail ziyaretine dek ateşkesin korunması çağrısı

Tel Aviv

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, Witkoff'un söz konusu ziyaretinin çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelendiği ifade edildi.

Witkoff'un bölgeye gelişine dek ateşkesin korunması çağrısı yaptığı belirtilen haberde, söz konusu ziyaretin gelecek hafta gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Haberde "Witkoff, bölgeye ulaşana kadar İsrail'in Gazze'deki ateşkesi koruması gerektiğini belirtti. Hatta Hamas, rehineleri serbest bırakmayı reddetse bile." ifadesine yer verildi.

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