Trump'ın Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalini eleştirisine "çok kızdığı" iddiası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşımının ABD Başkanı Donald Trump'ı "çok sinirlendirdiği" iddia edildi.

Amerikan Axios sitesinin haberine göre bazı ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın 36. NATO Liderler Zirvesi dönüşü sonrasında Netanyahu'nun Fox'a verdiği röportajdan dolayı "çok sinirlendiğini" öne sürdü.

Söz konusu röportajda Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşmasıyla ilgili ABD'li bir yetkili, Trump'ın, "İsrail Başbakanı'nın bu konuda görüş bildirme hakkı olmadığını" düşündüğünü aktardı.

Habere göre, son dönemde Netanyahu, ABD'yi ziyaret etmek ve ABD Başkanıyla görüşmek için birçok girişimde bulundu ancak bunların hiçbirinden somut bir geri dönüş alamadı.

Öte yandan dün, Netanyahu'nun ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği duyurulmuş, buna gerekçe olarak, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterilmişti.