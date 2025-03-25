Trump'ın İsrail Büyükelçisi adayı Huckabee'ye Senato oturumunda Filistin protestosu
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Büyükelçisi adayı Huckabee, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına destek verdiğini ancak ABD yönetiminin bu konudaki politikasına uyacağını belirtirken oturumun yapıldığı salonda göstericiler tarafından protesto edildi.
Washington
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan Mike Huckabee, Gazze, Batı Şeria ve iki devletli çözüm gibi konularda görüşlerini dile getirdi.
Kendisini 'Hristiyan siyonist' olarak tanımlayan ve daha önce "Filistin diye bir yer yoktur." ifadesini kullanan Huckabee, Senato oturumunda tartışmalı açıklamalar yaptı.
Gazze'de Hamas'ın herhangi bir geleceğinin olamayacağını savunan Huckabee, "Hamas bir hükümet ya da daimi bir ordu değildir. Bir terör örgütüdür ve bu şekilde hareket etmektedir. Bu şekilde muamele görmelidir." dedi.
Batı Şeria'nın ilhakına sıcak, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine soğuk bakıyor
Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine daha önceki açıklamalarında destek verdiği hatırlatılan Huckabee, "bunu Başkan'ın takdirine bıraktığını" söyledi.
"Evet, daha önce bunu destekledim ancak bunu Başkan'ın politikası haline getirmek benim görevim değil." dedi ve bu konuda yönetimin politikası neyse onu uygulamakla yükümlü olacağını ifade etti.
Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesi planına ilişkin soruları da yanıtlayan Huckabee, "Filistinlilerin Gazze'den çıkarılıp başka ülkelere gitmesi stratejisini destekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Başkan Trump, hiçbir zaman göçe zorlayacağını söylemedi. Bu onun ne beyanı ne de politikasıdır, aksine feci bir karmaşayı temizleme sürecinde insanların yaşayabileceği güvenli ve emniyetli bir yer olduğundan emin olmak istemektedir." karşılığını verdi.
Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulan Huckabee, "Filistinliler yerlerinden edilmeye zorlanmamalılar." dedi.
Senatör Jeff Merkeley, Huckabee'ye, İsrail'in Gazze'de 2 tonluk bombalar kullanması, insani yardımın kısıtlanması ve Trump'ın Filistinlileri bölgeden çıkarma planına ilişkin sorular yöneltti.
Gazze'de şu an uygulanan İsrail politikalarının "toplu cezalandırma" olmadığını savunan Huckabee, "Eğer Gazze'deki Filistinliler rehinelerin tutulmasına ve işkenceye katılmışlarsa, toplu cezalandırma olduğuna inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İki devletli çözüm konusunda da Huckabee, şunları söyledi:
"Bence soru şu değil; Filistinlilerin yaşamasına ve bir geleceğe sahip olmasına ihtiyaç var mı? Asıl soru, nerede ve ne zaman olacak? Bu, İsrail'in, Yahudi devletinin tepesinde mi olacak? Yoksa sadece oraya yerleşmek isteyenler için tamamen farklı olacağına karar verilen bir yer mi olacak?"
Konuşması sık sık kesildi
Huckabee'nin konuşması, hem bazı Yahudiler hem de Filistin yanlısı protestocular tarafından birçok kez kesildi.
Bir kadın gösterici, Huckabee'nin "etnik temizliği meşrulaştırmak için Hristiyanlığı kötüye kullandığını" savunarak, defalarca "Özgür Filistin" ve "Yahudiler hayır diyor" şeklinde bağırdı.
Bir başka gösterici de ABD'nin Gazze politikasına tepki göstererek, Huckabee'nin bu göreve getirilmesinin yanlış olduğunu kaydetti.
Bazı Yahudi göstericiler de Huckabee'yi Hristiyan siyonist kimliği dolayısıyla protesto etti.
ABD'de onlarca STK, Huckabee'nin İsrail'e büyükelçi atanmaması için Senato'ya mektup yazdı
ABD Senatosu'na mektup gönderen onlarca sivil toplum örgütü (STK), Başkan Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi atayacağını duyurduğu eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'nin doğru isim olmadığını bildirdi.
Aralarında 3 semavi dinden bir çok dini kuruluş ve insan hakları grubu bulunan 66 STK, Senato liderlerine hitaben yazıp imzaladıkları mektupta, Huckabee'nin İsrail'e büyükelçi olarak atanmasına "güçlü şekilde karşı çıktıklarını" belirtti.
Mektupta, "Huckabee'nin geçmişi; Filistin halkı, Müslümanlar, Yahudiler ve ötekileştirilen gruplar için bir tehdit olmaya devam edeceğini, özgürlük ve adalete dayanan kalıcı bir barış geleceği inşa etme yönündeki her türlü çalışmaya zarar vereceğini göstermektedir." ifadesine yer verildi.
STK temsilcileri Huckabee'nin, "Müslüman karşıtlığı, antisemitik inanç ve söylemleri ile İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik soykırımını destekleyen aşırı görüşleri" göz önüne alındığında "bu kritik diplomatik rolde hizmet vermeye" uygun olmadığına dair görüşlerini aktardı.
Mektupta ayrıca, büyükelçi adayının, "Filistinli diye bir şey gerçekten yok. Araplar ve Farslar var ve bunlarda çok karmaşıklık var.", "İşgal diye bir şey yok." şeklindeki ifadelerinin altı çizilirken, Huckabee'nin, "Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğu ve tapu senedinin Tanrı tarafından İbrahim'e ve onun mirasçılarına verildiği" yönündeki düşüncelerine vurgu yapıldı.
STK liderleri mektubun sonunda, "ABD'nin itibarını yeniden inşa etme çabası içinde olduğu bir dönemde, aşırıcı, kıyametçi (kaosu çağıran) ve nefret dolu görüşlere sahip bir kişiyi böylesine kritik bir göreve atamak büyük bir hata olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Huckabee'nin ABD'nin İsrail Büyükelçisi olarak resmen atanması için Senato onayı gerekiyor.
Batı Şeria'da işgal olmadığını savunmuştu
Huckabee'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilmiş Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor.
Ağustos 2013'teki bir açıklamasında İslam'ı "gezegendeki en ölümcül kargaşayı teşvik eden bir din" olarak niteleyen Huckabee, Doğu Kudüs'teki gasbedilen Filistin toprağı Maale Adumim'e 2017'de yaptığı ziyarette, bu yerleşim yerine olan desteğini açıkça dile getirmişti.
Huckabee, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var." ifadelerini kullanmıştı.
Huckabee ayrıca Batı Şeria'da işgal olmadığını iddia etmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.