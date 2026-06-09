Trump'ın "İran'a karşılık vereceğiz" açıklamasından sonra ABD'nin yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi'nde görüldü ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken bir Apache helikopterin düşürülmesi sonrası bu saldırıya karşılık vereceklerini açıklamasının ardından ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi.