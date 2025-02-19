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Dünya

Trump'ın imzaladığı kararnameyle Beyaz Saray'ın bağımsız kuruluşlar üzerindeki etkisi artacak

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle, bağımsız kuruluşlar, yönetmeliklerini Beyaz Saray'a sunacak.

Ayşe İrem Tiryaki  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Trump'ın imzaladığı kararnameyle Beyaz Saray'ın bağımsız kuruluşlar üzerindeki etkisi artacak

Ankara

Beyaz Saray tarafından, Başkan Trump'ın bağımsız kuruluşlara ilişkin imzaladığı kararname yayımlandı.

Söz konusu kuruluşların önemli yönetmeliklerini incelenmek üzere Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisine sunmaları gerektiği belirtilen kararnamede, bu kuruluşlara ayrıca "performans değerlendirmesi" yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi sözde bağımsız kuruluşlar, Başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük bir güç kullanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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