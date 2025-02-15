Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı İngiltere ve İsveç'de protesto edildi
Londra/Stockholm
İngiltere'nin başkenti Londra ve İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.
Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planına karşı çıkan on binlerce kişi Londra'da gösteri yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplanan on binlerce Filistin destekçisi, Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden etme planına tepki göstermek amacıyla ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne yürüyüş başlattı.
Filistin bayraklarının yanı sıra "Etnik temizliğe hayır", "Özgür Filistin" ve "Gazze Filistinlilerin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'deki insani krizin ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti.
Filistin destekçileri ayrıca, İngiltere hükümetini İsrail'e verdiği askeri ve diplomatik desteği sonlandırmaya çağırarak, Filistinlilere yönelik zulmün uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Yürüyüşün ardından ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında kurulan platformda, İngiliz milletvekilleri, sendika liderleri, sivil toplum temsilcileri ve Filistinliler konuşmalar yaptı.
"Trump'ın etnik temizlik planları, uluslararası siyasetin geldiği en korkunç noktalardan biri"
Yürüyüşün ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, gösteriye ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "16 aydır İsrail'in Gazze'de Filistin halkını yok etmeye ve tüm tarihi Filistin topraklarını kolonileştirmeye çalıştığını söylüyoruz. Bu saldırılar, 76 yıllık etnik temizlik, askeri işgal ve apartheid rejiminin bir parçasıdır." dedi.
Jamal, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, "ABD Başkanı'nın (Donald Trump) savaş suçu işlemekle suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlaması ve birlikte Gazze'de etnik temizlik planları yapması, uluslararası siyasetin geldiği en korkunç noktalardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.
İsveç'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etti.
Eylemde, "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" yazılı pankartlar taşındı.
"Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.
Gösteriye katılan İsveçli doktor ve aktivist Uno Horn, AA muhabirine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki yenilgi nedeniyle başının büyük belada olduğunu söyledi.
Başkan Trump'ın, ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesini istediğini aktaran Horn, şöyle konuştu:
"Ve orada Filistinliler için değil, diğer insanlar için bir tür Orta Doğu rivierası yapmayı planlıyorlar. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'ye değil de başka bir yere taşınmalarının daha iyi olacağını söylüyorlar. Bence bu, onun tarafından bir taktik. Netanyahu'yu desteklemek istiyor çünkü Netanyahu'nun başı Gazze'deki yenilgi nedeniyle büyük belada. Ancak gelecekte de uzun bir süre onları (Filistinlileri) desteklemek zorunda kalacağız."
İsveçli öğretmen ve aktivist Marcus Vıldır da Filistinlilerin haklarını desteklemek için eyleme katıldığını belirterek, "Filistinlilerin hakları 77 yılı aşkın bir süredir ellerinden alınıyor. Filistinlilerin mücadelesinin herkes için bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Irkçılığa karşı bir mücadeledir, İslamofobiye karşı bir mücadeledir, antisemitizme karşı bir mücadeledir. Evet, bu yüzden buradayım." ifadelerini kullandı.
Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.