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Dünya

Trump'ın eski avukatı New York Barosundan ihraç edildi

Manhattan'daki Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Cohen'i, New York Barosundan ihraç etti.

Dildar Baykan  | 26.02.2019
Trump'ın eski avukatı New York Barosundan ihraç edildi

New York

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen, New York Barosundan ihraç edildi.

Bloomberg'in haberine göre, Manhattan'daki Temyiz Mahkemesi, "Avukat Şikayet Komitesi" adlı disiplin komitesinin, Cohen'in, New York Barosundan kovulması için yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme, Cohen'in 1992'den bu yana üyesi olduğu New York Barosundan ihracına hükmetti. Cohen'in ülkedeki başka herhangi bir eyalet barosuna üyeliğinin olmadığı öğrenildi.

Cohen'in Kongredeki ifadeleri

Bugün ABD Kongresinde, Senato İstihbarat Komitesindeki kapalı oturumda ifade veren Cohen, yarın da açık oturumda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin önüne çıkacak.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Cohen'in yarınki oturumda, Başkan Trump'ı "görevde bulunduğu esnada suç teşkil eden eylemlerde bulunmakla" suçlayacağı aktarılmıştı.

Cohen, perşembe günü de kapalı oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesine ifade verecek.

Cohen'e 3 yıl hapis cezası 

Cezaevine 6 Mayıs'ta girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

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