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Dünya

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, tekrar gözaltına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden ev hapsine çıkarılan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen’in tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

Islam Doğru   | 09.07.2020
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, tekrar gözaltına alındı

New York

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden ev hapsine çıkarılan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen’in tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

Cohen’in avukat Jeffrey Levine tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin hapishaneden erken salınma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Cohen, tutuklu bulunduğu hapishanede görülen salgın nedeniyle 21 Nisan’da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere salıverilmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cohen, Mayıs 2019’da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye teslim olmuştu.

53 yaşındaki Cohen'in cezasının Kasım 2021'de biteceği ifade edilmişti.

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