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Dünya

Trump'ın ABD'nin Irak'taki askerlerini çekmesine ilişkin bugün açıklama yapması bekleniyor

ABD Başkanı Trump'ın Irak'tan daha fazla ABD askerinin çekilmesi konusunda bugün bir duyuru yapmasının beklend

Dildar Baykan   | 09.09.2020
Trump'ın ABD'nin Irak'taki askerlerini çekmesine ilişkin bugün açıklama yapması bekleniyor Fotoğraf: Peter Zay /AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Carolina ziyareti dönüşünde başkanlık uçağında bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilerle konuştu. 

Yetkili, Irak'tan daha fazla Amerikan askerinin çekilmesi konusunda Trump'ın çarşamba günü içinde bir duyuru yapmasının beklendiğini belirterek, ilerleyen günlerde Afganistan konusunda da benzeri bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Amerikan basınında, yaklaşan 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için "Sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü veren Trump'ın bu kararıyla seçmenlere mesaj göndermek istediği yorumları yapıldı.

Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." demişti.

Wall Street Journal gazetesi ise 28 Ağustos'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Irak'taki Amerikan askerlerinin üçte birini geri çekerek bu ülkedeki asker sayısını 3 bin 500 civarına düşüreceğini öne sürmüştü.

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