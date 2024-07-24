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Dünya

Trump'a suikast girişiminde, zanlının önceden görüldüğüne ilişkin polis-Gizli Servis diyaloğu ortaya çıktı

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'a yönelik 13 Temmuz'daki suikast girişimi öncesinde, zanlı Thomas Matthew Crooks'un fark edildiğine ilişkin Gizli Servis yetkilileri ve polis arasında geçen diyaloğun görüntüsü ortaya çıktı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Trump'a suikast girişiminde, zanlının önceden görüldüğüne ilişkin polis-Gizli Servis diyaloğu ortaya çıktı

Ankara

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'daki suikast girişimi öncesinde, zanlı Thomas Matthew Crooks'un fark edildiğine ilişkin Gizli Servis yetkilileri ve polis arasında geçen diyaloğun görüntüsü ortaya çıktı.

Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, 17 Temmuz'da Senato üyelerine verdiği kapalı brifingin sızıntılarında, Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saat önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı, elinde golf sahasında kullanılan telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği, güvenlik birimleri arasında fotoğrafının paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, X sosyal medya platformundan, Beaver Bölgesi Acil Servis Ünitesi tarafından edinilen konuya ilişkin vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

Videoda, Crooks'un etkisiz hale getirildiği bina çatısında, cesedin başında duran yerel polis ve gizli servis mensubu olduğu düşünülen yetkilinin diyalogları yer alıyor.

Görüntüde, bir yerel polis, elindeki cep telefonu ekranını karşısındaki Gizli Servis mensubuna çevirerek, Crooks'un suikast girişimi öncesinde miting alanını korumakla görevli keskin nişancı tarafından çekilen fotoğraflarını gösteriyor.

Gizli Servis mensubu ise fotoğrafların çekildiği noktayı da işaret eden polise, fotoğraflardan ve durumdan haberi olduğunu belirtiyor.

Daha sonra Gizli Servis mensubu, saldırı öncesi kendilerine fotoğrafı gelen kişinin yerde cesedi bulunan Crooks olduğunu doğruluyor.

Polis de bunun üzerine, keskin nişancının önceden fotoğrafını çektiği Crooks'un izini daha sonra kaybettiğini söylüyor.

Gizli Servisi eleştirilerin hedefindeydi

Eski ABD Başkanı Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle dün istifa etmişti.

Cheatle, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası güvenlik açığı olduğu ve vakitlice hareket etmediği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

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