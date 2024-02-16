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Dünya

Trump'a, emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi.

Islam Doğru  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Trump'a, emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi

New York

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