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Dünya

Trump yönetiminin, Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için açtığı dava devam edecek

ABD'de mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanmaması için açtığı davanın süreceğini bildirdi.

Nuri Aydın   | 02.10.2020
Trump yönetiminin, Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için açtığı dava devam edecek

Ankara

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, dün, Bolton tarafından, Trump yönetiminin "kitabın yayımlanmaması" talebiyle açtığı davanın iptal isteminin reddedildiğini duyurdu.

Davada yargılama süreçlerine devam edileceğini belirten Lamberth, ret gerekçesinde, Trump yönetiminin Bolton'un gizli bilgileri ifşa ettiğini "makul şekilde" ortaya koyduğunu vurguladı.

Lamberth, Bolton'un bu aşamada, ya söz konusu gizli bilgilerin ifşası iddialarını ihlal etmediğini ortaya koyması ya da böyle bir sorumluluğunun olmadığını kanıtlaması gerektiğini kaydetti.

Bolton'un avukatı Charles Cooper ise iptal isteminin reddiyle birlikte davanın, tarafların iddialarıyla ilgili mahkemeye deliller sunacağı bir aşamaya geçtiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kerri Kupec da mahkeme kararından memnun olduklarını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 17 Haziran'da Washington DC Bölge Mahkemesinde eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kitabının, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" gerekçesiyle kitabın yayımlanmaması istemiyle dava açıldığı açıklanmıştı.

Trump "mahkeme" imasında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü kitaba yönelik yaptığı açıklamada, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.

Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Yakında mahkemeye çıkacaklar." ifadesini kullanmıştı.

Bolton'ın mart ayında yayımlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir" adlı kitabının gelecek hafta Simon&Schuster Yayınevi tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından, Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.

Trump, Bolton'ı, gizli tutulması gereken içerik bulunmadığından emin olmak amacıyla kitabı yayımlanmadan önce gözden geçirmeyi tamamlamamakla suçlamıştı.

Bolton'ın avukatı Cooper ise müvekkilinin gizli bilgiyi yayımlamaktan kaçınmak için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi uzmanlarıyla aylarca titizlikle çalıştığını söylemişti.

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