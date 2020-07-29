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Dünya, Koronavirüs

Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi

ABD Başkanı Trump, Kodak'ın ABD'de ilaç etkin maddeleri üretmeye başlayacağını ve bunun için şirkete 765 milyon dolar kredi vereceklerini açıkladı.

Dildar Baykan   | 29.07.2020
Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Washington

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ve ülke gündemini değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

ABD mallarının Çin başta olmak üzere diğer ülkeler yerine ABD'de üretilmesi için her gün yeni adımlar attıklarını vurgulayan Trump, Kovid-19 için "Çin Virüsü" tabirini kullanmaya devam etti.

Trump, Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çabalarına da değinerek, "Pfizer, kısa süre önce aşı çalışmalarında 2. ve 3. faz deneylere geçtiğini duyurdu. Aşı çalışmalarında çok hızlı ve olumlu bir yöne doğru gidildiği görünüyor." dedi.

Fotoğrafçılık alanındaki faaliyetleri ile bilinen Kodak şirketi ile yeni bir anlaşmaya vardıklarını duyuran Trump, bu şirketin tıbbi ilaç içeriği üretimine başlayacağını belirtti.

Trump, ilaç etken maddelerinin büyük bir yüzdesinin şu anda Hindistan ve Çin'de üretildiğine ancak ülke içinde daha ucuz üretilebileceğine dikkati çekerek, "Kodak ile vardığımız anlaşma için bu şirkete Savunma Üretim Yasası çerçevesinde 765 milyon dolar borç verilecek." ifadesini kullandı.

Aşı çalışmalarının başarıya ulaşması durumundaki yol haritası için de Trump, "İlk etapta 100 milyon doz elimizde olacak. Bundan sonra da 500 milyon doza ulaşacağız. Bu aşıların ülke içinde dağıtılmasında ordu görev alacak. Belki dünyanın diğer kısımlarına da aşı temin edebiliriz." diye konuştu.

"Hidroksiklorokin kullanımının siyasi bir hal aldığını düşünüyorum"

Kovid-19 tedavisinde "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacının kullanımına ilişkin tartışmalara da değinen Trump, "Bazı doktorlar bu ilacın son derece başarılı olduğunu söylüyor. Bazıları da buna katılmıyor. Ben bu ilacın kullanımının siyasi bir hal aldığını düşünüyorum. Ben 14 gün kullandım ve bakın buradayım. Bu ilaç güvenli, bir sorun çıkarmıyor. Ben bir problem yaşamadım." dedi.

Trump, hidroksiklorokinin etkilerine ilişkin birçok çalışma yayımlandığını ve daha önce olumlu görüşler olduğunu kaydederek, "Bu ilaç bugünlerde çok popüler değil çünkü ben önerdim. Ben önerince de birileri 'bunu kullanmayın' dedi." diye konuştu.

Birlikte çalıştığı uzmanlara yüksek onay rakamları gelirken insanların kendisinin çalışmalarını onaylamadığından yakınan Trump, "Kimse beni sevmiyor. Bu sadece benim kişiliğimle ilgili olabilir." görüşünü paylaştı.


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Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi
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