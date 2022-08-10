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Dünya

Trump, vergi kaçırma soruşturması kapsamında New York Başsavcılığında ifade veriyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerlerinin vergi beyannamelerinde yanlış gösterildiği gerekçesiyle devam eden soruşturma kapsamında ifade vermek için bu sabah New York Başsavcılığına gitti.

Islam Doğru   | 10.08.2022
Trump, vergi kaçırma soruşturması kapsamında New York Başsavcılığında ifade veriyor

New York

Sahibi olduğu Trump Tower'dan çıkarken kendisini bekleyen gazetecilere el sallayan eski Başkan, beraberindeki gizli servis ve kendi özel korumalarından oluşan geniş güvenlik ekibi ile Başsavcılığa hareket etti.

Sabah soruşturmayı yürüten New York Başsavcısı Letitia James'in ofisine ulaşan Trump'ın ifade işlemi sürüyor.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolara yanlış yansıtılarak vergi kaçırıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.

Uzun bir sürecin ardından iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.

Bir gün sonra da federal bir yargıç, New York Başsavcılığının kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için Trump'ın mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz yanıtlamıştı.

Trump'ın çocukları Donald Jr. ve Ivanka Trump, aynı soruşturma kapsamında daha önce ifade vermiş, Trump'ın da geçen ay ifade vermeyi planladığı ancak eski eşi Ivana Trump'ın ölümü nedeniyle ertelendiği bildirilmişti.

"Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasından dün gece açıklama yapan Trump, "Yarın ırkçı New York Başsavcısını göreceğim. ABD tarihindeki en büyük cadı avı sürüyor. Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadesini kullanmıştı.

Açıklama, Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin önceki gün, devlet arşivlerinde saklanması gereken gizli belgelerin dışarı çıkarılmasıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılarak yaklaşık 9 saat aranmasının ardından gelmişti.

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