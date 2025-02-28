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Dünya

Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray’da bir araya geldi

Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi.

28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray’da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray’da ağırladı.

Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy ise "Bu anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umuyoruz. Bugün Başkan Trump ile, ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi.

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