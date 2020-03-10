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Dünya

Trump ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, küresel enerji piyasalarını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel enerji piyasalarını görüştü.

Dildar Baykan   | 10.03.2020
Trump ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, küresel enerji piyasalarını görüştü

Washington

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dün telefonda görüştüğünü bildirdi. 

Deere, açıklamada, "Trump ve Veliaht Prens, küresel enerji piyasalarının yanı sıra diğer kritik bölgesel ve ikili konuları ele aldı." ifadesini kullandı.

Trump, dün New York Borsasının düşüşle açılmasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol akışı ve fiyatları üzerine tartışıyor. Bu ve yalan haberler, borsadaki düşüşün nedenidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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