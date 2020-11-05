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Dünya

Trump ve seçim ekibi bugün kritik eyaletlerden Nevada'da basın toplantısı düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump ve seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde "önemli bir duyurunun yapılacağı" basın toplantısı düzenleyecek.

Dildar Baykan   | 05.11.2020
Trump ve seçim ekibi bugün kritik eyaletlerden Nevada'da basın toplantısı düzenleyecek

Washington DC

Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Başkan adayı Donald Trump ve seçim ekibi bugün Las Vegas'ta yerel saat ile 08.30'da (TSİ 19.30) önemli bir basın duyurunun yapılacağı basın toplantısı düzenleyecektir." bilgisi paylaşıldı. 

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayımları durdurun." mesajını verdi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump şu ana kadar 214, Biden ise 253 delege kazandı.

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada'da kazananın belli olması, başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip.

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