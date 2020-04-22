Euro
7.57
Dolar
6.97
BIST 100
97,619.00
Altın
1,685.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da koronavirüsü görüştü

ABD Başkanı Trump ve New York Valisi Cuomo, Beyaz Saray'da bir araya gelerek koronavirüs salgınını ele aldı.

Dildar Baykan   | 22.04.2020
Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da koronavirüsü görüştü

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Valisi Andrew Cuomo, Beyaz Saray'da bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

Kovid-19 salgınının ABD'de en etkili olduğu New York'un Valisi Andrew Cuomo, Oval Ofis'te Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, MSNBC televizyonuna bağlanarak görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görüşmenin gayet iyi ve verimli geçtiğini belirten Cuomo, "Herkesin bildiği gibi bir sonraki aşamaya geçmek için en önemli mesele test kapasitesi. Test konusunda eyaletler ile federal yönetim arasında sorumluluk ve görev ayrımını yapmak çok önemli. Bu konuda birlikte çalışacağız, gerçek bir ortaklık kurmamız lazım." diye konuştu.

New York'un günlük test kapasitesi 40 bine çıkarılacak

Cuomo, New York eyaletinin test kapasitesini günlük 20 binden 40 bine çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Görüşmede New York'un ihtiyaç duyduğu federal fonun da gündeme geldiğini aktaran Cuomo, "Trump, bu fon konusunda çok anlayışlı ve açık görünüyordu." dedi.

New York ve eyalet valileri arasında test kapasitesinin artırılması sorumluluğunun kimde olduğu tartışması yaşanmıştı.

Trump, testlerin sorumluluğunun eyaletlerde olduğunu, buna rağmen federal yönetimin eyaletlere yardım edeceğini savunmuştu.

Demokrat Cuomo ve Cumhuriyetçi Trump, Kovid-19 krizinden önce de birçok konuda yaptıkları tartışmalar ile karşı karşıya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı
ABD'li Senatör Cotton, Çin'i, Kovid-19 salgınının kaynağını gizlemekle suçladı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

ABD Senatosundan Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeye onay

ABD Senatosundan Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeye onay

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da koronavirüsü görüştü

Trump ve New York Valisi Cuomo Beyaz Saray'da koronavirüsü görüştü

ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor