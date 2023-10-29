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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump: Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesi durumunda Hamas'a destek veren öğrencilerin vizesini iptal edeceğini söyledi.

Dildar Baykan Atalay  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Trump: Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim

Ankara

The Hill'in haberine göre Trump, "Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu" konferansında bir konuşma yaptı.

"İsrail'i çok seviyorum." ifadesini kullanan Trump, İsrail-Filistin çatışmasına değindi.

Temsilciler Meclisindeki Müslüman kadın vekiller, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a yüklenen Trump, üniversitelerde düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan Trump, "Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim. Kampüsler ele geçirilmiş durumda." şeklindeki görüşünü paylaştı.

ABD'ye yönelik tehditlere de değinen Trump, "Bir damla Amerikan kanı akıtırsanız, biz sizin galonlarca kanınızı akıtırız." tehdidinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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