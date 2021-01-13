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Dünya

Trump: Tüm Amerikalıları tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreni öncesi ABD halkına "tansiyonu düşürme ve sinirlerine hakim olma" çağrısı yaptı.

Dildar Baykan   | 13.01.2021
Trump: Tüm Amerikalıları tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum

Washington DC

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, ABD başkanı seçilen Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni nedeniyle geniş çaplı protestolar olacağı haberlerine dikkati çekti.

Destekçilerine seslenen Trump, "Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği eylemler ve her türlü Vandallık olmaması konusunda uyarıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Amerikan değerlerinde şiddete yer olmadığının altını çizerek, "Tüm Amerikalıları, tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Pence ise dün Pelosi'ye gönderdiği mektupta bu maddeyi uygulamayacağını açıklamıştı.

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