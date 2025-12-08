Dolar
Dünya, Yapay zeka

Trump tek yapay zeka kural kitabı olmasına yönelik kararname çıkaracağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "eyalet düzeyindeki kuralların yapay zekayı yok edeceği" uyarısını yaparak, bu hafta tek bir yapay zeka kural kitabına yönelik kararname çıkaracağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Trump tek yapay zeka kural kitabı olmasına yönelik kararname çıkaracağını duyurdu

New York

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'nin yapay zeka alanında liderliğini sürdürmek istiyorsa tek bir "kural kitabı" olması gerektiğini belirten Trump, "Şu anda tüm ülkeleri geride bırakıyoruz ancak 'çoğu kötü aktör olan' 50 eyalet kurallar ve onay sürecine dahil olursa bu uzun sürmeyecek. Bunda hiçbir şüphe olmamalı. Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu hafta "tek kural" içeren bir kararname çıkaracağına işaret ederek, "Bir şirketten, bir şey yapmak istediğinde 50 farklı onay almasını bekleyemezsiniz. Bu asla işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

Çin'in yapay zeka stratejisi küresel rekabeti artırıyor

