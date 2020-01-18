Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarına ilişkin detayları anlattığı konuşması ilk kez medyaya yansıdı.

Hakan Çopur   | 18.01.2020
Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

Washington

Amerikan CNN kanalında yer alan haberde, Florida'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen parti toplantısında konuşan Donald Trump'ın ses kaydı paylaşıldı.

Habere göre, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda Süleymani saldırısını anbean takip eden ABD Başkanı Trump ile komutanlar arasında "heyecanlı" diyaloglar yaşandı. Komutanların saldırıya ilişkin detayları önceden kendisiyle paylaştığını söyleyen Trump, Süleymani'yi taşıyan aracı nasıl takip ettiklerini anlattı.

Donald Trump, komutanların Durum Odası'nda, "İkisi bir arada efendim. (Saldırıya) 2 dakika 11 saniye kaldı. Arabanın içindeler ve silahlılar. Efendim son 1 dakika kaldı, 30 saniye, 10, 9, 8..." ifadelerini kullandığını aktardı.

ABD Başkanı, saldırı anını ise "Ondan sonra aniden 'boom'. (Komutanlar) Yok edildiler efendim. Bağlantı kesiliyor. Son hatırladığım şey; 'Bu adam nerede' dedim" sözleriyle tasvir etti.

Söz konusu saldırıyı insansız hava araçlarının bölgeyi izleyen kameralarından anlık takip ettiklerini belirten Trump, Kazım Süleymani'yi hedef alırken aynı zamanda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mehdi El Mühendisi'nin de öldürüldüğünü hatırlattı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

Suriye'de ABD ve Rus askerleri arasında petrol gerginliği

ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasında 'enerji' başrolde

Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak

Clinton soruşturmasını yürüten Ken Star, Trump'ın savunma ekibinde yer alacak
ABD’nin Özel Temsilcisi Hook: İran tehditlerini sürdürdükçe daha da yalnızlaşacak

ABD’nin Özel Temsilcisi Hook: İran tehditlerini sürdürdükçe daha da yalnızlaşacak

FBI: Suudi Arabistan ABD’de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor

FBI: Suudi Arabistan ABD’de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor