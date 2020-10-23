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Dünya

Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarma kararını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdi.

Hakan Çopur   | 23.10.2020
Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarma kararını imzaladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdi. 

Ayırca Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

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