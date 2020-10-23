Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarma kararını imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdi.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdi.
Ayırca Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.