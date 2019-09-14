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Dünya

Trump Sisi'den 'en favori diktatörüm' diye bahsetmiş

ABD Başkanı Trump'ın geçen ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den "benim en favori diktatörüm" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Dildar Baykan   | 14.09.2019
Trump Sisi'den 'en favori diktatörüm' diye bahsetmiş

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'den "benim en favori diktatörüm" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Sisi'yi beklerken herkesin duyacağı şekilde "Benim en favori diktatörüm nerede?" diye bağırdı.

Trump'ın Sisi'yi kasteden bu ifadeleri şaka amaçlı kullandığını düşünen yetkililer, yine de bu sözlerin ardından odada bir sessizlik olduğunu kaydetti.

Haberde Sisi'nin bu sözleri duyup duymadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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