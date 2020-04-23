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Dünya

Trump ramazan mesajı yayımladı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum

ABD Başkanı Trump, ramazan mesajında, "Hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dildar Baykan   | 23.04.2020
Trump ramazan mesajı yayımladı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan temennisinde bulundu.

Trump, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ramazanın tüm dünyadaki milyonlarca Müslüman için oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme ve inançlarında güçlenmeleri için fırsat olduğunu belirterek "Bu eylemler, İslam inancının öne çıkardığı barış, nezaket, diğerlerine karşı sevgi ve saygı gibi evrensel değerlerle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Son aylarda, zor zamanlarda dua etmenin gücünü bir kez daha gördüklerine işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"Hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum. Mübarek ramazan ayının başladığı bu günde, bu kutsal zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun."

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