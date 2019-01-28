Trump, Obama için 'Bütün gün basketbol izliyordu' demiş

NEW YORK

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki tavırları hakkında yeni iddialar ortaya attı.

Gazetenin, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray görevlisine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Beyaz Saray ziyaretçilerine, eski Başkan Barack Obama hakkında, "Burada (yemek odası) sadece oturup tüm gün basketbol izliyordu." şeklinde yorumlarda bulunduğu ileri sürüldü.

Obama döneminde görev yapan bir yetkili iddiaları yalanladı

İddialara göre Trump ayrıca, ziyaretçilere, Beyaz Saray'a taşındıklarında yemek odasının "kötü durumda bulunduğunu" ve "duvarında bir delik olduğunu" anlattı.

Obama döneminde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise söz konusu iddiaları yalanladı. Obama'nın yemek odasını çok nadiren iş için kullandığını ve bu odada hiçbir zaman basketbol izlemediğini kaydeden yetkili, duvarda da herhangi bir delik olmadığını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'daki sineklerden de şikayet etmiş

Gazetenin, aralarında Beyaz Saray çalışanları ve ziyaretçilerin de bulunduğu kaynaklara dayandırdığı haberinde ayrıca, Trump'ın, Beyaz Saray'ı gezdirdiği yüzlerce arkadaşı, milletvekili ve diğer kişilere buradaki fotoğraflar, tarihi belgeler, sanat eserleri ve göreve başladığı günden bu yana yaptığı değişiklikleri anlattığı ileri sürüldü.

Trump'ın, bu sırada bazı banyo ve ofislerdeki sineklerden şikayetçi olduğu da aktarıldı.

Eski Başkan Lincoln'ün yatak odasını da gösteriyormuş

Haberde, Trump'ın bu kişilere, ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün yatak odasını da gösterdiği belirtildi.

Yatağının, Lincoln'ün boyuna göre kısa olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump'ın, "Burada nasıl uyumuş bilmiyorum. Aslında çok uzun bir adammış." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Muhabir: Dildar Baykan