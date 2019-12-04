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Dünya

Trump NATO Zirvesi'nin ardından yapmayı planladığı basın toplantısını iptal etti

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nin ardından yapmayı planladığı basın toplantısını iptal etti. Kararın, Kanada, Fransız ve İngiliz liderlerinin, Trump'ın basın toplantısıyla dalga geçmesiyle ilgili görüntülerin ardından alındığı öne sürüldü.

Hasan Esen   | 04.12.2019
Trump NATO Zirvesi'nin ardından yapmayı planladığı basın toplantısını iptal etti

Londra

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yapmayı planladığı basın toplantısını iptal ederek Washington'a dönme kararı aldı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü toplantılar bittiğinde Washington'a döneceğim. NATO'nun (zirvenin) kapanışında basın toplantısı düzenlemeyeceğim. Çünkü son 2 günde çok sayıda yaptık." dedi. 

CNN, bu kararın Kanada, Fransız ve İngiliz liderlerinin, ABD Başkanı'nın soru-cevaplı uzun basın toplantısıyla dalga geçmesiyle ilgili görüntülerin ardından alındığını öne sürdü.

Trump, kendisiyle dalga geçtiği belirtilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkında, "İki yüzlü biri" ifadesini kullanmıştı.

Kanada'nın NATO'da alınan karara rağmen gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırmadığına işaret eden Trump, "Gerçek şu ki (Trudeau'nun) yüzde 2'yi ödemediğini söyledim. Zannedersem bundan mutlu olmadı." açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası basında Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Kraliçe 2. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonda aralarında şakalaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Liderlerin Trump hakkında konuştuğu ileri sürülmüştü.

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