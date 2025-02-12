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Dünya

Trump, Musk'ın başında olduğu DOGE'nin federal işgücü üzerindeki yetkisini artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) federal kurumların işgücünde maliyet kesintisine gitme yetkisi veren bir kararnameye imza attı.

Şilan Turp  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Trump, Musk'ın başında olduğu DOGE'nin federal işgücü üzerindeki yetkisini artırıyor

Ankara

Beyaz Saraydan, Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kararname kapsamında federal kurumlara personel çıkarma ve işe alımların sınırlandırılması konularında DOGE ekibiyle birlikte çalışma talimatı verildiği bildirildi.

Kurumlardaki personel sayısının azaltılması ve işe alımların "temel pozisyonlarla" sınırlandırılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, bu kurumlarda "federal hizmetten ayrılan her 4 çalışan için en fazla 1 çalışanın işe alınması gerektiği" ifade edildi.

Askeri personel, güvenlik güçleri ve göçmenlik gibi sektörler hariç tutulduğunda federal işgücü maliyetinin 2,4 milyonu aştığına işaret edilen açıklamada, bu harcamalarda kesintiye gidilmesi konusunda kararlı olunduğu belirtildi.

Açıklamada, kararnamenin "federal işgücünü daha verimli ve etkin hale getireceği" vurgulandı.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

DOGE, Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yapmıştı.

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