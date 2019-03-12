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Dünya

'Trump, kızının ve damadının Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasını istedi'

ABD Başkanı Trump'ın, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in Beyaz Saray'dan uzaklaştırılması için eski Özel Kalem Müdürü John Kelly'e talimat verdiği iddia edildi.

Dildar Baykan   | 12.03.2019
'Trump, kızının ve damadının Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasını istedi'

New York

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in Beyaz Saray'dan uzaklaştırılması için eski Özel Kalem Müdürü John Kelly'e talimat verdiği iddia edildi.

Amerikan New York Times'ın haberine göre, gazeteci Vicky Ward'ın kaleme aldığı ve gelecek haftalarda piyasaya çıkacak "Kushner Inc." adlı kitapta, Trump'ın, kızı ve damadı ile ilişkisi hakkında çarpıcı iddialar yer aldı.

Kitapta, Trump'ın göreve başladıktan kısa süre sonra o dönem Özel Kalem Müdürü olan John Kelly'e, Ivanka-Jared çiftinin Beyaz Saray'dan uzaklaştırılarak, New York'a gönderilmesi konusunda talimat verdiği bilgisi aktarıldı.

Trump'ın, kızı ve damadının basın karşısında olumsuz algı oluşturduğundan şikayet ettiğinin belirtildiği kitapta, "Onlar oyunun nasıl oynanacağını bilmiyor." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

New York Times'a konuşan kaynaklar ise Trump'ın bu planına rağmen Ivanka-Jared çiftinin Washington'daki varlıklarını sürdürdüğünü ve Trump'ın isteğinin de geçtiğini belirtti.

Kushner'in avukatı Peter Mirijanian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kitaptaki iddiaların "yanlış ve kurgu ürünü" olduğunu savundu.

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