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Dünya

Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Al Sani'ye, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Dildar Baykan   | 22.11.2019
Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Sani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Başkan Trump, (Taliban'ın elindeki) rehineler Kevin King ve Timothy Weeks'in serbest bırakılmasında Katar'ın verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede iki liderin ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde öğretim görevlisi olan 2 mahkum, Ağustos 2016'dan bu yana Taliban'ın elinde bulunuyordu. İki profesör, Kabil'de kaçırılmıştı.

İki mahkumun serbest bırakılması Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 3 sözde üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakılacağını açıklamasının ardından gelmişti.


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