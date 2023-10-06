Dolar
27.63
Euro
29.15
Altın
1,820.59
ETH/USDT
1,634.80
BTC/USDT
27,654.00
BIST 100
8,486.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrıldığını duyurdu
logo
Dünya

Trump, kalıcı bir isim belirlenene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığını üstlenebileceğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için kalıcı bir isim belirlenene kadar Cumhuriyetçileri "birleştirmek" amacıyla bu görevi geçici olarak üstlenebileceğini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Trump, kalıcı bir isim belirlenene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığını üstlenebileceğini açıkladı

Ankara

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için kalıcı bir isim belirlenene kadar Cumhuriyetçileri "birleştirmek" amacıyla bu görevi geçici olarak üstlenebileceğini açıkladı.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesinin ardından boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için değerlendirmede bulundu.

Kongredeki birçok dostu tarafından "birleştirici" olarak görüldüğünü belirten Trump, "Dostlarım, kesin bir isim belirlenene kadar benim bu görevi (Temsilciler Meclisi Başkanlığı) üstlenip üslenmeyeceğimi sordular." ifadesini kullandı.

Trump, kendisinin halihazırda 2024 başkanlık seçimleri için yarıştığına işaret ederek, "Bu görevi kısa süreliğine üstlenebilirim. Bunu istediğim için değil onların kesin bir isim belirlemesi için yaparım." diye konuştu.

Trump'ın adayı Jim Jordan

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için aday olan isimlerden Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı desteklediğini duyurdu.

Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, "Jordan, suçlar, sınırlarımız, ordumuz ve (silah sahibi olmayı garanti altına alan) Anayasa'nın 2. ek maddesi konusunda güçlü bir isim. Jordan, Temsilciler Meclisinde müthiş bir başkan olacak, kendisine desteğim tam." ifadelerini kullandı.

McCarthy'nin koltuğundan edilmesi

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ek MTV ödenmesine iptal isteminin ret gerekçesi Resmi Gazete'de
Bursa'da 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda aranan 111 kişi yakalandı
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de
FETÖ, çekeceği belgeseli yayınlatmak için dijital platform arayışına girmiş
Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezlerinde kış hazırlıkları sürüyor

Benzer haberler

Trump, kalıcı bir isim belirlenene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığını üstlenebileceğini açıkladı

Trump, kalıcı bir isim belirlenene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığını üstlenebileceğini açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet