Trump, "İsrail ve İran arasında bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi
Trump, "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi
Ankara
Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını bildirdi.
Trump, 24. saatte "12 gün savaşının" resmi olarak sona ermesinin dünya tarafından "selamlanacağını" bildirdi.
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