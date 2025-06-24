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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Trump, "İsrail ve İran arasında bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi

Trump, "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi

Ahmet Furkan Mercan  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Trump, "İsrail ve İran arasında bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi

Ankara

Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını bildirdi.

Trump, 24. saatte "12 gün savaşının" resmi olarak sona ermesinin dünya tarafından "selamlanacağını" bildirdi.

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